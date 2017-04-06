محطات الأسبوع !

إدانات دولية واسعة لجريمة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية !

ـ يقصف المجرم الأطفال بالغازات السامة، ويقصفه العالم بكلمات الإدانة والاستنكار.. معادلة مختلة !

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ترمب: هجوم إدلب ارتكبه النظام السوري نتيجة ضعف أوباما !

ـ بل نتيجة الرسالة الخاطئة التي تلقاها بأن رحيله لم يعد يعنيكم، فالبقاء في السلطة يعني الإفلات من جرائم ٦ سنوات من القتل والتشريد !

وإذا كانت الجريمة نتيجة ضعف أوباما فإن العقاب مقياس قوة ترمب !

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وزير خارجية روسيا: تفجير سان بطرسبرغ يوضح الحاجة لمكافحة الإرهاب العالمي !

ـ إرهاب ولد من رحم إرهاب !

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وزير خارجية روسيا: من الحقارة وصف تفجير سان بطرسبرغ بأنه عمل انتقامي من تصرفات روسيا في سورية !

ـ ليس هناك أحقر مما تساهم روسيا في ارتكابه في سورية بحق الشعب السوري !

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مطار جدة: عدم تنسيق الخطوط السعودية سبب عدم توفر موقف لطائرتها !

ـ هل يعني هذا أن الطائرات تقلع وتهبط دون علم وأمر وجدولة برج المراقبة ؟! هذا ينطبق عليه المثل: «جاء يكحلها عماها» !

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خالد أبا الخيل: فريق الحماية الاجتماعية بالجوف توصل لحالة معنفة سكاكا وسيتخذ الإجراءات النظامية بحق المعنف !

ـ أنظمة الحماية من الإيذاء في الغرب لم توقف العنف ضد النساء والأطفال و«المستضعفين من الرجال»، لكنها اقتصت للضحايا، المهم الآن أن يجد المعنف العقاب الرادع لغيره !

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وزارة الإسكان تعلن بدء تحصيل فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض !

ـ ليس هدف الدولة جباية المال من الرسوم البيضاء، بل دفع الملاك لتطوير أراضيهم واستثمارها في إنتاج الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى خفض الأسعار، وما لم يتحقق ذلك فإن المواطن غير معني بما يدخل خزينة المالية من رسوم الأراضي !

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وزير العمل د. علي الغفيص يتفق مع ممثلي المستشفيات الخاصة على إنشاء كليات للتدريب واستيعاب خريجي الدبلومات الصحية !

ـ وزارة العمل تعالج تقصير وزارة الصحة، فالحل كانت تملكه وزارة الصحة وفق النظام الذي يتيح لها منح خريجي الدبلومات الصحية تدريب سنتين !

* نقلاً عن "عكاظ"