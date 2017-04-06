محمد بن سلمان: خطأ العدو محاولته مس اليمن عمق العرب

استقبل الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، كبار مشايخ القبائل اليمنية.

وألقى الشيخ مفرح بحيبح كلمة باسم مشايخ القبائل اليمنية، عبّر خلالها عن الشكر لحكومة المملكة العربية #السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاستجابتها لرغبة مشايخ القبائل اليمنية للالتقاء بالقيادة السعودية، مؤكدين دعم الشرعية اليمنية وما قامت به قوات التحالف العربي من نصرة إخوانهم اليمنيين لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وأشار الشيخ مفرح إلى ما حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدم في تحرير الأراضي اليمنية حتى أصبحت على أبواب العاصمة #صنعاء، بمساندة قوات #التحالف_العربي.

كما تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية من خلال #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية، اليمن هي عمق العرب، هي أساس العرب، هي أصل العرب، كل جذورنا وكل أعراقنا ترجع في الأخير لليمن".

وأضاف: "أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي أن يستنفر لما يحدث في #اليمن، وانقلبت الطاولة في السنة والنصف الأخيرة، ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ، إنهم لمسوا وفكروا أن يلمسوا عمق العرب، دولة اليمن".

وأوضح أن "رجال اليمن ليسوا في حاجة لمساعدة أشقائهم، فهم إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو، ولن يقفوا حتى يكونوا في عقر دار العدو، لكن لا نستطيع نحن إخوانكم في السعودية ودول الخليج العربي ومصر والسودان والأردن والمغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أن نرى استنفارا ووقفة للرجل اليمني دون أن نكون بجانبه ونحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا كما كنا في السابق وكما سنكون في المستقبل".

وقال ولي ولي العهد: "أنا لي الشرف أني أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية، شرف لي وأعتز أن أكون اليوم بينكم وأعمل معكم اليوم، وإن شاء الله المستقبل مزدهر".