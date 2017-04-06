هذه طريقة معرفة مستحقي حساب المواطن بالسعودية

كشف مصدر مسؤول أن اللجنة الوزارية العليا السعودية الخاصة بوضع سياسات " #حساب_المواطن " تنظر حاليا في البيانات المرفوعة لها لإعداد السياسات العامة للبرنامج و #آلية_الاستحقاق ، وذلك قبل رفعها للمقام السامي في مايو المقبل.

وأوضح المسؤول أنه سيتم #إبلاغ_المواطنين #المستحقين للدعم عبر #رسائل_نصية على جوالاتهم، أو عبر حساباتهم بالموقع الإلكتروني للبرنامج، وأشار إلى أنه لن يتم نشر أسماء المستحقين عبر وسائل الإعلام حفاظا على خصوصياتهم، بحسب المدينة.

ونوه إلى أن الرؤية التي وضعتها الدولة لمستقبل برنامج "حساب المواطن" تتجه لاعتماده كمنصة أو بوابة واحدة يتم من خلالها تقديم كافة المساعدات، والإعانات الحكومية المقدمة للمواطن كمعاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.