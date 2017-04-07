سعودي ينجو من 12 طلقة نارية في القطيف

نجا #مواطن_سعودي من 12 طلقة نارية استهدفته من شخصين ملثمين ببلدة #القديح، حيث بادر المواطن بالهروب، في حين تضررت سيارات محيطة بالموقع .

وأعلن الناطق الإعلامي لشرطة #المنطقة_الشرقية أنه عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، باشرت شرطة محافظة #القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر (54) عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، لم ينتج عنه تعرضه أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت 12 طلقة نارية.

وتم مباشرة إجراءات #الضبط_الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.