يقول الشاعر علي بن الجهم

عيون المها بين الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

يعتقد القارئ الكريم أنني سأكتب فقط عن غزال المها وسبب انقراضه وطريقة توطينه في أرضه، ولكن اخترت تلك الطريقة لأُبيّن فرق الاهتمام بالحيوان والاهتمام بالإنسان في عالم باتت كثير من عاداته وطريقة عيشة ومفاهيمه مهددة بالانقراض. ولنبدأ بـ«المها» أو «المهاة»، إذ إنها في اللغة العربية تعني الشمس، ويُقال للكواكب مها أيضاً، وهي الحجارة البيضاء التي تبرق وهي البلور، والمهاة البلورة التي تبرق لشدة بياضها وقيل: هي الدرة والجمع مها، وحصلت هذه الحيوانات على اسمها باللغة العربية بسبب لونها الأبيض كالبلور، وفي اللغة العربية يُقال لهذه الحيوانات أيضاً «الماريّة» و«الوضيحي»، لكونها واضحة الرؤية من على بعد.

عاشت المها في مناطق عدة من العالم حتى وصلت إلى مرحلة الانقراض بسبب الصيد الجائر، وفزعت الأمم المتحدة لإعادة الحياة للمها. وتعد أميركا منقذة المها العربي، إذ بدأت بإنشاء حديقة ووضعت لها برنامجاً بدأ بتسعة رؤوس فقط، وحصدت في النهاية أكثر من 200 ولادة ناجحة، ومن ثم تم إرسال أعداد منها إلى حدائق حيوان أخرى حول العالم وإعادة توطينها في البيئات التي كانت تعيش فيها، بما أصبح يُعرف باسم «عملية المها».

على مر التاريخ ظهرت الكثير من الحضارات العظيمة في شتى بقاع الأرض، فكانت مختلفة في كثير من ثقافتها وتطورها وتنظيمها، إلا أن شيئاً واحداً كان مشتركاً بينها جميعاً أنها زالت من الوجود، ووفقاً لما لموقع «أراجيك» فهناك وثائق عمرها مئات السنين تشير إلى اكتشاف معابد عملاقة وسط الغابات أو حفر كبيرة ملأى بالكنوز العائدة إلى قصور عظيمة، ما يثير تساؤلاً مثيراً: لماذا ترك الناس هذه المدن المزدهرة أو المراكز الزراعية أو الطرق التجارية وانقرض؟ غالباً الجواب هو لسبب غير معروف.

وسريعاً وإلى وقتنا الحاضر تبين الأرقام الجديدة الصادرة في تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن 232 مليون شخص أو ما يعادل 3.2 في المئة من سكان العالم يعيشون خارج أوطانهم في أنحاء العالم مقارنة بـ175 مليون في 2000، و154 مليوناً في 1990، كما تحتضن 10 دول نصف المهاجرين في العالم، وهي بالترتيب من الأقل للأكثر إسبانيا - أستراليا - كندا - فرنسا -بريطانيا - الإمارات - السعودية - ألمانيا - روسيا - أميركا. وتبين الإحصاءات أن أكبر طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي هم العراقيون، يليهم الصوماليون وإريتريا والاتحاد السوفياتي، والنسبة الأكبر من المهاجرين واللاجئين العراقيين هي في ألمانيا بنسبة 80 في المئة من العراقيين الموجودين خارج البلد، مهاجرين أو لاجئين، وفي السويد 13 في المئة، أما بريطانيا فهنالك 11 في المئة تقريباً منهم.

إن العالم يقف عاجزاً عن إيجاد حلول لإعادة توطين المهاجرين في أوطانهم، في الوقت الذي يعقد الاجتماعات المتتالية لمناقشة هجرة السلاحف أو طير الحبارى وسبب انقراض الفراشات الملكية، والبحث عن حلول تكفل بقائها في بيئة تتناسب وتتفق مع معيشتها. وعلى أهمية تلك الجهود إلا أنني أجد خجلاً وأنا أقرأ تقارير من منظمات عالمية تتحدث بحرقة عن تلك الحيوانات، وتنسى أو تتناسى الإنسان المهاجر، والذي ترك وطنه بسبب الإنسان نفسه! فهناك الملايين من المهجرين في العالم، بل البعض انقرضت أصولهم، والسبب خذلان الإنسان للإنسان!

فهل يجب أن تكون أميركا هي المنقذة للمهاجر العربي كما كانت المنقذة للمها العربي، أم سنرى في المستقبل عملية مثل «عملية المها» وتكون من الإنسان العربي للإنسان العربي؟! أتمنى ذلك.

* نقلا عن "الحياة"