أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية #الدفاع_المدني بمنطقة #نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع أن رجال الدفاع المدني باشروا، اليوم الجمعة، بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا #مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر #حوثية من داخل الأراضي #اليمنية مما نتج عنها وفاة #مقيم وإصابة 3 آخرين جميعهم من الجنسية الهندية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفاة مقيم وإصابة 3 آخرين بمقذوف حوثي على نجران
اختيار المحرر
إعلانات
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
- نجاة فتاة سعودية من لدغة عقرب تسللت إليها من طلب
- تقرير: جو بايدن يخطط لحرب جديدة في سوريا في حال فوزه
- دكتاتور كوريا روى لترمب كيف قتل زوج عمته قبل 7 سنوات
- الأردن: تماس كهربائي وراء انفجار مستودع لقنابل
- فيديو لـ"كمسري" يتطاول على مجند يثير غضباً عارماً في
- بعد تهديد ماكرون.. تركيا مستعدة لحوار "بلا شروط مسبقة"
- فيديو ينتشر كالنار في الهشيم.. وتيك توك تحاول وقفه
- نور بن لادن تحذر من هجوم مماثل لـ11 سبتمبر إذا انتصر
- لن تصدق ما سترى.. آلاف الجنيهات خرجت من بطن مصري
- السعودية: صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية خاشقجي
- كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال من خلية
- نجاة فتاة سعودية من لدغة عقرب تسللت إليها من طلب