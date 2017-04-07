وفاة مقيم وإصابة 3 آخرين بمقذوف حوثي على نجران

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية #الدفاع_المدني بمنطقة #نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع أن رجال الدفاع المدني باشروا، اليوم الجمعة، بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا #مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر #حوثية من داخل الأراضي #اليمنية مما نتج عنها وفاة #مقيم وإصابة 3 آخرين جميعهم من الجنسية الهندية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.