بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى حائل

أعلنت #وزارة_الصحة، أنها تعمل على إعادة المرضى، الذين تم إخلاؤهم بسبب #حريق #مستشفى_الملك_خالد بحائل، فيما طمأن الدفاع المدني الجميع بأن الأوضاع طبيعية، بينما أرجعت إمارة حائل سبب الحريق إلى بطاريات مولد كهربائي، مبينة أنه تم إخماده مبكراً ونقل الحالات احترازياً.

وكانت فرق #الدفاع_المدني بحائل باشرت حادثة اندلاع حريق في #قبو مستشفى الملك خالد اليوم، وإخلاء بعض الأقسام المتضررة، بحسب ما ذكرت المديرية عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة #حائل المقدم نافع بن عليان الحربي أنه عند الساعة 4:52 من فجر اليوم السبت تبلّغ مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة حائل عن حادث حريق بمستشفى الملك خالد بحائل.

وأضاف أنه جرى انتقال الفرق اللازمة، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق في غرفة وحدة إمداد التيار المستمر لأقسام #العناية_الحرجة بالمستشفى، وتم #إخماد الحريق في مهده.

وتابع: "كإجراء احترازي جرى نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى داخل مدينة حائل للمحافظة على سلامتهم".

وأبان أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، موضحاً أنه "تمت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها داخل المستشفى".