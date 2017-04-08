ترمب يطلع الملك سلمان على تفاصيل قصف النظام السوري

أطلع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، خلال اتصال هاتفي على تفاصيل الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا، وفقا لقناة "العربية".

وهنأ الملك سلمان ترمب على هذا القرار وقال انه يصب في مصلحة المنطقة والعالم.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأوضاع في المنطقة والعالم.

هذا وعبر مصدر مسؤول بوزارة #الخارجية_السعودية ،الجمعة، عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في #سوريا ، والتي جاءت رداً على استخدام #النظام_السوري للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء، وأودت بحياة العشرات منهم، بينهم أطفال ونساء، والتي تأتي استمراراً للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.

وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض #سوريا لهذه العمليات العسكرية، كما نوه المصدر بهذا القرار الشجاع للرئيس الأميركي #ترمب الذي يمثل رداً على جرائم هذا النظام تجاه شعبه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.

وكانت بارجتان أميركيتان استهدفتا فجر الجمعة بـ 59 صاروخاً من نوع توما هوك، قاعدة الشعيرات العسكرية في محافظة حمص.