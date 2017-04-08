داستن هوفمان في المسجد !!

في عام ١٩٨٨م حاز الفيلم الأمريكي (رجل المطرTherain man )على ٤ جوائز أوسكار، لإجادة بطله الممثّل داستن هوفمان في تقمّص دور شخص مُصاب بالتوحّد الشديد لدرجةٍ يظنّ من يراه أنّه مُعاق ذهنياً!.

وكنت أظنّ ألّا أحد يتفوّق على هوفمان في تمثيل هذا الدور، حتّى رأيْتُ في المسجد بعد الصلاة وافداً مُسِنّاً يحمل من الأرض شاباً عشرينياً تُحيط برجليْه قضبانٌ فولاذية، ثمّ خطب خُطبةً عصماء قال فيها إنّ الشاب هو ابنه، وقد حصل له حادث مروري تفتّتت فيه عظامُه، وأصيب مخّه، وصار مُعاقاً ذهنياً، ولا يستوعب الأمور، ويهذي بكلمات غير مفهومة، ويحتاج لمرافق في سكناته وحركاته، فما كان من المُصلِّين إلّا التصدّق عليه بمالٍ كثير، من فئة الريال والخمسة والعشرة ريالات والخمسين ريالاً، الطبعة القديمة منها والجديدة، بما لا يقلّ مجموعه عن ألف ريال، وهو يُتمتم قائلاً: (جزاكم الله خيراً)، والشاب يُشيح بوجهه يُمنةً ويُسرةً وعالياً وأسفلاً بنظرات زائغة تُقطّع نياط القلب، حتى لم يبق في المسجد سواي وبضعة نفر يتْلُون كتاب ربّهم، ليخرج الوافد وهو يُعكّز الشاب الذي كان يمشي ببطء وكأنّه طفل رضيع عند تعلّمه المشي، وأركبه الوافد في مقعد سيارته الخلفي مُلقياً إياه على ظهره، ثمّ انطلق سريعاً، فتبعتهما بسيارتي وهما لا يشعران، لأفاجأ بعد أقل من كيلومتر بتوقّف السيّارة جانباً ونزول الشاب بنفسه وركوبه في المقعد الأمامي وليس فيه أدنى مرض أو ضرر!.

أنا لن أكون تقليدياً وأطالب بمعالجة ظاهرة النصْب في التسول، فقد سئِمْتُ وهرِمْتُ من الكتابة عنها، لكن إن رضي بها مجتمعنا الكريم والطيب، فأقترح تبنّي هؤلاء النصّابين وترشيحهم لجوائز التمثيل العالمية، وسيفوزون بها لإتقانهم إياه، لعلّ ذلك يعود علينا بفائدة!.

* نقلا عن "المدينة"