واشنطن: الملك سلمان وترمب أكدا ضرورة الرد على الأسد

أعلن #البيت_الأبيض، السبت، في بيان له أن #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتفق مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على أن الرد كان ضرورياً على الهجوم الكيمياوي الرهيب الذي استهدف المدنيين الأبرياء، في إشارة إلى مجزرة #خان_شيخون بريف إدلب، التي قصفها نظام الأسد 4 أبريل/نيسان، مخلفاً 100 قتيل و400 جريح.

هذا.. وأكد الملك سلمان مجدداً خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع الرئيس الأميركي، على دعم #السعودية القوي للتحرك الأميركي، المتمثل بضربة الولايات المتحدة لمطار #الشعيرات في #حمص أمس الجمعة.

ووفق ما ذكره البيان، فقد شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأميركي على تصرفه الشجاع.

وقد أكد الملك سلمان والرئيس الأميركي خلال الاتصال الهاتفي، على التزامهما الشخصي بتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين، والتزامهما بالبقاء على اتصال وثيق بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية.