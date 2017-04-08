"شيلة" تحتفي بترمب بعد قصفه النظام السوري.. استمع لها!

أطلق #منشد و #شاعر #شعبي #سعودي " #شيلة " إهداء للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، وذلك احتفاء بالعملية العسكرية المنفذة ضد نظام بشار #الأسد.

وقال المنشد نواف العاصي: "تعودت منذ عام إطلاق شيلات تتزامن مع الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي تحظى بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قياسي"، معتبراً أن ما قام به ترمب عمل مهم، ولافت ويستحق الثناء والتقدير.

وبين العاصي الذي يلقب نفسه بـ"منشد الأحداث" أنه سبق أن قدم "شيلة" للبطل جبران #عواجي ، وأخرى كان عنوانها "سكنانا" تفاعلاً مع قصيدة الشاعر حيدر العبدالله، وأخرى في الفنان #حبيب_الحبيب .

ويقول في "شيلته" بالرئيس ترمب:

يا ترمب تكفى شبها فوق طهران

واللي على يمناك راعي الرغامه

ترثة معزي راعي الراي سلمان

يعيد للإسلام ذروة سنامه

ويا ترمب حنا نعرف حقوق الإنسان

اللي غدت ما بين يامن وشامه

واليا غدا طهران نارن ودخان

خطبت بنتك والشجاعة كرامة

وخليتها تسلم وتومن بالأديان

وسقنا مهرها ناقتين ونعامة

وأنا أعرف إن الناس صاحين الأذهان

ويعرفون سناب شات ونظامه.