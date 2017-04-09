السعودية.. سجن عسكري أيد تنظيم "داعش"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بتأييده تنظيم #داعش ونشر أفكاره، ومتابعته بعض إصداراته الإعلامية عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب"، وإرساله رسائل عدة تحرض زملاءه العسكريين على الإضراب وتسيء إلى المملكة العربية #السعودية، إضافة إلى تخزينه صوراً في هاتفه لشعار "داعش" ولعدد من المقاتلين في مناطق الصراع، مما من شأنه المساس بالنظام العام.

كما قررت المحكمة حبسه ست سنوات، ومصادرة هاتفه الجوال، مع منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد إطلاق سراحه.