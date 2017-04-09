بأمر من الملك سلمان.. مساعدات لخان شيخون المنكوبة

دشن #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد حملة إغاثية عاجلة لمدينة #خان_شيخون المنكوبة في ريف #إدلب بسوريا، إنفاذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للوقوف مع السوريين في محنتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز، الدكتور سامر الجطيلي، أنه "استمراراً للمساعدات التي تقدمها #السعودية للسوريين انطلقت مساء أمس السبت شاحنات تحمل سلالاً غذائية عبر منفذ #باب_الهوى التركي إلى منطقة #ريف_إدلب الجنوبي، تلبية لاحتياجات الأهالي بمدينة خان شيخون المنكوبة".

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدة يتجاوز 5200 أسرة، وأن السلة الغذائية الواحدة تزن نحو 75 كيلوغراماً، تكفي أسرة مكونة من 6 أفراد لمدة شهر كامل. ولفت إلى أن ذلك يأتي "امتداداً للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لإغاثة السوريين".