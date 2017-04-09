9 أنشطة لن تراها إلا في عاصمة الترفيه المستقبلية

من المنتظر أن تكون القدّية #عاصمة_الترفيه المستقبلية المدينة الأولى من نوعها في #السعودية، إذ ستحوي على كثير من #الأنشطة المصممة بغرض التسلية والتعليم والتشويق والإبهار، حيث #الترفيه والثقافة والرياضة وغيرها من الأنشطة.

لكن ماذا تعرف عن هذا المشروع العالمي، إليك 9 أنشطة ستضمها #القدية مستقبلا:

أولاً، الرياضة: هي عالم #الواقع_الافتراضي الذي ينقلك إلى أوروبا عبر عروض التقنية ثلاثية الأبعاد لتعيش الحماس وإثارة مباريات دوري أبطال أوروبا، أو تتمتع بالغناء مباشرة مع نجومك المفضلين.

ثانياً، مركز تعليمي ترفيهي: سيكون باستطاعة الأطفال في هذه المدينة المجسمة أن يتمتعوا بممارسة الوظائف التي يرغبونها، بالإضافة إلى فرصة التعلم في بيئة مفتوحة مليئة بـ #الترفيه و #المرح.

ثالثاً، مغامرات مائية: هل تساءلت يوما عن شعورك وأنت تطير بـ"جيت باك" على ظهرك؟ أو أنت تمشي فوق الماء؟ ستجرب كل هذا في القدية مستقبلا.

رابعاً، مغامرات في الهواء الطلق: تمتع بأرقى وأرفه أنواع #التخييم في #الصحراء أو على حافة القدية، أو داخل #الكهوف تحت سماء مرصعة بالنجوم.

خامساً، منطقة تسوق: استمتع بأفضل وأشهر الماركات العالمية بأسعار تنافسية، بالإضافة الى فرص التعرف على الصحة والنشاط في منطقة القدية للتسوق.

سادساً، الضيافة: وهي سلسلة من أرقى البيانات المصممة على طراز عالمي راقٍ جاهزة للسكن على امتداد القدية، بالإضافة الى الفنادق والمطاعم ومناطق الجذب الأخرى.

سابعاً، تجربة برية: هل ترغب بمشاهدة أندر الحيوانات البرية، والتعرف أكثر على عالم الحيوان في كوكبنا، كل هذا ستجده في القدية مستقبلا.

ثامناً، #رياضة السيارات: وهي الوجهة الأولى لمحبي #السيارات حيث الاوتودروم مكان مجهز لكافة الأنشطة المختلفة لهواة #السرعة والسيارات، وستقام فيه فعاليات تحبس الأنفاس على مدار السنة.

تاسعاً، مركز #التراث والعلوم: اكتشف عوالم وحضارات مختلفة كما لم يسبق أن رأيتها من قبل، مع معرض مجهز بأحدث التقنيات وأكثرها تطورا مصممة للتفاعل، لجعل كل زيارة لك مليئة بالاكتشافات.