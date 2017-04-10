الرياض على موعد مع أوركسترا يابانية.. الخميس

تقدم #فرقة_أوركسترا يابانية مكونة من 85 فرداً حفلا موسيقياً، الخميس المقبل، في مركز #الملك_فهد بالرياض، وهو أول حفل من نوعه يقام بمنطقة #الشرق_الأوسط.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني بالمملكة، المقام في إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات الأسبوع الثقافي تشمل إقامة عروض سينمائية للأفلام اليابانية ومعارض للفن التشكيلي و#الخط_الياباني وعروضاً للتراث الشعبي والأزياء اليابانية التقليدية، إضافة إلى حفل شاي ياباني وعروض للكاراتيه، وفن طي الورق وغير ذلك.