السعودية.. "هيئة كبار العلماء" تدين استهداف كنيستي مصر

أدانت "هيئة كبار العلماء" بالسعودية التفجيرات التي استهدفت كنيستين في #مصر ، واصفة إياها بأنها "عمل إجرامي محرم شرعاً بإجماع المسلمين، فهو هتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين".

وأضافت #هيئة_كبار_العلماء في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر": "كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما يحمل إثمه وجرمه من انحرف في فكره وعقيدته".

وقالت إن "هذه التفجيرات تتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان".

وقتل 44 شخصاً على الأقل، بينهم 7 من رجال الشرطة، وأصيب 126 آخرون في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر بمدينتي #الإسكندرية و #طنطا ، اليوم الأحد، خلال احتفال #الأقباط بأحد السعف، ما استدعى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بالبلاد.

كما أمر الرئيس المصري بالدفع بعناصر من #وحدات_التأمين_الخاصة بالجيش للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية والهامة بعد ساعات من التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم #داعش.