شاهد.. روضة خريم "مرباع" ملوك السعودية

#خريم أو #ذات_الرئال كما كانت تسمى قديماً، وهي تعني صغار النعام الذي كان يكثر في #روضة_خريم أحد أشهر الرياض الخضراء في فصل الربيع بالسعودية.

اكتسبت #خريم شهرة واسعة بعد استضافتها لعدد من الملوك والرؤساء، إذ تحوي أنواعاً من النباتات الموسمية في #السعودية بعد فصل تساقط الأمطار. وتبعد عن مدينة #الرياض حوالي 100 كلم إلى الشمال الشرقي، وتقع على مقربة من #غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من #الدهناء وتتبع إداريا لمحافظة #رماح.

ممرات مائية وطبيعة خلابة

تمتاز خريم بمساحات خضراء طبيعية بعد مواسم الأمطار، حيث يوجد بها ممرات مائية وتصب بها سيول عدة، من أهمها #شعيب_الطوقي ، كما يمر عبرها عددٌ من الأودية، كـ #وادي_الخويش و #ثيلان و #الثمامة.

ويتواجد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حالياً في روضة خريم برفقة الحكومة التي عقدت اليوم الاثنين جلستها من هناك.

المحمية 17

تعد خريم #المحمية "رقم 17" في السعودية من #محميات الصيد، حيث تم إطلاقها كمحمية جديدة في السعودية في صيف عام 2005، وأُطلِق فيها حيوانات برية نادرة في السعودية، من بينها النعام والغزلان والمها الوضيحي. وتهدف #محمية_خريم إلى حماية الحيوانات الفطرية، وكذلك النباتات المنقرضة في السعودية.

ويمنع التجوال بالسيارات في تلك المناطق. وتعتبر محمية خريم من "بنوك البذور" في السعودية، حيث تضم أكثر من 132 نوعاً من النباتات والشجيرات الموسمية.

كما تنمو في الروضة نباتات محمية من بينها "الأرطى والسدر والسلم والطلح والثمام والرمث"، وهي نباتات معمرة شهيرة في المنطقة الوسطى، وتعد من أهم ما يميز مناطق الرعي في السعودية.