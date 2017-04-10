شاهد.. سعودية تجتمع بأسرتها بعد معاناتها بسجون الأسد

48 ساعة فقط كانت كفيلة بلمِّ شمل #عائلة_سورية بأمر من #ولي_العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير _محمد_بن_نايف.

في التفاصيل، تمكنت الأم السعودية "ملكة" من لقاء أبنائها الذين فارقتهم ووالدتها وزوجها في #سوريا، بعد 9 أشهر منذ أن فرقت الحرب بينهم وحالت دون لقائهم.

وتحدثت ملكة في لقاء على الهواء مباشرة في حلقة برنامج #الثامنة، عن معاناتها أثناء احتجازها في #سجون_النظام_السوري، إذ أشارت إلى أنها كانت مسجونة في غرفة واحدة مع 75 سجينة، يتناوبن النوم لضيق الغرفة، فيما تقدم لهن وجبة واحدة عبارة عن صحن جريش كل 3 أيام.

وكان ولي العهد وجه بلمِّ شمل العائلة واستضافتهم في المملكة، وهو ما تم في يومين. ودشن مغردون وسماً على #تويتر بعنوان "#ياعزتي_لملكة" عبروا فيه عن شكرهم لولي العهد على ما قدمه لتحقيق هذا اللقاء.