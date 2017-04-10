عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

صاحب شيلة "يا مطوع لا تروع" يعتزل الإنشاد

المصدر: العربية.نت - إبراهيم الحسين
رابط مختصر

نفى صاحب #شيلة #يا_مطوع #حامد_الضبعان تحوله إلى #الغناء ، مبيناً أنه اتجه إلى #الإعلام "غير المحافظ بسياسة معينة" وتوقف عن أداء #الشيلات.

وأوضح #الضبعان أن كلامه فُسّر بطريقة خاطئة في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال لـ"العربية.نت": "تواجدي كان في الإعلام المحافظ من خلال #النشيد واعتزلته. وقد تراجعت سابقاً عن اعتزالي لإلحاح شخصيات مؤثرة، أما الآن فلا عودة. أما #التمثيل فأنا متواجد فيه منذ زمن".

وأعلن #المُنشد حامد الضبعان اعتزاله #الإنشاد و #الشيلات بعد سنوات طويلة قضاها في هذا #الفن الذي وجد رواجاً في السنوات الأخيرة، واختلف العلماء بين تحريمه وتحليله.

وفي تغريدات على حسابه في "تويتر"، أوضح الضبعان: "لمن يهمّه أمري اطمئنوا: قلت إني تركت #أناشيد #الإعلام_المحافظ ما قلت إني أبصير مغني".

كلمات دالّة

#شيلة, #يا مطوع, #حامد الضبعان, #الغناء, #الإعلام, #الشيلات, #الضبعان, #النشيد, #التمثيل, #الم, #الإنشاد, #الفن, #أناشيد, #الإعلام المحافظ, #غناء, #أغنيات, #مغني, #فنان, #السعودية

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة