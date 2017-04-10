عبادي الجوهر يغني لـ"صبح أبها" في أبريل الجاري

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل إطلاق مدينة #أبها_عاصمة_السياحة_العربية 2017، إنهاء إعداد العمل الفني بعنوان "جبين الصبح يا أبها" الذي سيقدم في الحفل المقرر الثلاثاء 21 رجب الموافق 18 أبريل، في بحيرة السد برعاية الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا لفعاليات وبرامج المناسبة.

العمل من كلمات الشاعر المعروف الدكتور صالح الشادي، وألحان وغناء الفنان القدير عبادي الجوهر "أخطبوط العود"، وتوزيع موسيقي المايسترو أمير عبدالمجيد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب الشادي العمل الفني باللغة العربية الفصحى، ومن المتوقع أن ينال العمل إعجاب حضور الحفل وجميع محبي #أبها كونها واحدة من الروائع التي تتغنى بعاصمة السياحة العربية، في الوقت نفسه سيصاحب العمل عروض فلكورية من فرقتي محافظتي رجال ألمع والواديين، للون الخطوة، الذي يؤدى في جميع أنحاء المنطقة.

يذكر أن الفنان القدير #عبادي_الجوهر سبق أن تغنى بمدينة أبها قبل عدة عقود في رائعة "روحي هوى السودة" من كلمات مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن، والتي جاء من بين كلماتها "عاشق عاشق يا أبها.. عاشق جمال.. هايم بسحرك وابني آمال.. اقضي حياتي حياتي.. في حبك وأطوف.. أملي عيوني عيوني.. بحسنك وأشوف"، إضافة إلى رائعة أخرى بعنوان "بين أبها وبيني" من كلمات الشاعر سعود سالم، جاء في مطلعها "بين أبها وبيني حب تفداه عيني.. ما تسعه القلوب.. يا رعى الله الجنوب.. يا أهل ذيك الروابي.. عطركم في ثيابي".

كما أن الجوهر هو الوحيد إلى جانب #فنان_العرب محمد عبده الذي شارك في جميع حفلات أبها الغنائية على مسرح المفتاحة منذ انطلاقتها من 1998، وحتى 2007.