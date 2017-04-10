ماذا يريد الرجل؟

تمت الإطاحة بزوج معنفة سكاكا، بعد أن انتشرت صور الكدمات والجروح المرعبة في أنحاء جسدها بالسوشيال، والتي توضح كم كانت الإصابات بليغة، وكم كانت الضربات موجعة، مما يدل على أن صورة الرجل العنيف الباطش لازالت للأسف هي الصورة التي يحملها الكثير من الأزواج السعوديين.

بالمقابل هناك زوج بمكة المكرمة خلعته زوجته، واقتنع القاضي بجدوى الخلع، وصعوبة الحياة بينهما، وعند النطق بالحكم، في المحكمة، ناداه القاضي فلم يرد، وبعد عدة محاولات، وجد أن الزوج قد فارق الحياة، كمداً. وتكررت نفس الحادثة في عسير مع شاب ثلاثيني خلعته زوجته وأصدر القاضي الحكم فوجدوه ميتاً في شقته وحيداً، بعد خمسة أيام من الخلع.

رحم الله الأزواج المتوفين، وساعد بفضله وعطفه الزوجات المعنفات، والرابط بينهم هو شخصية الزوج المستبد الذي يريد أن يأخذ ولا يعطي، الزوج الذي يشعر أن رجولته لاتكتمل إلا بالسيطرة والضرب والتعنيف، وإما أن يقتلها أو يموت هو مقتولاً كمداً لأنها خرجت من سيطرته، وهربت من سلطته، فكأن الرجولة ارتبطت عندنا بالتسلط والتعالي وإعطاء الأوامر، فإما أن تطيع وإما أن تعنف، وإما أن أموت أنا كمداً لأنني خسرت الرهان.

أعطى الإسلام القوامة للرجل في البيت لتستقيم الحياة، ولكنه أعطى حقوقاً متكافئة للطرفين لحسن العشرة، وجعل الألفة والمودة هي السبب الرئيسي للزواج، ولكن انحرفت الصورة عن التوازن بفعل العادات الاجتماعية الخاطئة، ويجب العمل على إصلاحها من جديد، وعلى كل أساتذة علم الاجتماع ورجال الدين، والإعلاميين التركيز على أهمية التوازن في الحقوق، فلا التعنيف سوف يجبر أحداً على الطاعة، ولا الخلع يعني نهاية العالم، ونهاية السلطات، ونهاية الرجولة.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

لا أستطيع العودة للماضي والبكاء على الأطلال، هناك كنت شخصاً آخر.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"