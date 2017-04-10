«نشْبة» التكنولوجيا

في ظني أن كارل بنز (ما غيره) (1844 - 1928) يستحق أكثر من رمز تخليد. من قبل قومه وفي بلاده. ذاك المهندس الألماني الذي صمم (1885م) أول سيارة بماكنة احتراق داخلي.

الكلمة (بنز) أصبحتْ عَلَما.. ولا أقول هذا دعاية تجارية.

أقول إنه يستحق أكثر من ميدالية تقدير لأن القانون في فهمه أهم من سلّم الشهرة. ومبدأ إن مع اليسر يُسرا تتغلب في كثير من الأحيان على الطموح والبروز الشخصي.

ففي العام 1886 قاد ذاك الرجل أول سيارة في شوارع ميونيخ بألمانيا.

غضب الناس آنذاك من تلك الآلة بصوتها وضجيجها، وخوّفت الأطفال والمارة والخيول التى كانت تجر العربات. عندئذ كون المواطنون مجموعة ضغط، وخاطبوا المجلس البلدي لتحديد سرعة تلك العربة الـ"هورس ليْسْ" أي التي تسير دون حصان، واستجاب المجلس البلدي بأن تكون سرعة ذاك الـ شيء! ثلاثة أميال ونصف الميل داخل المدينة وسبعة أميال خارجها.

كان بنز نفسه يعلم أنه لن يُنافس الخيل إذا استمر ذاك القانون، وستضل عربته تزحف مثل عربات الخيول، ويذهب بحثهُ سُدى، فما كان منه إلا أن دعا عمدة البلدة إلى جولة في شوارع المدينة، ورتّب مُسبقا مع بائع حليب يوزع بضاعته بواسطة عربة يجرها حصان بأن يقف في أحد الشوارع وعند مرور العمدة والمهندس بنز فعلى سائق عربة الحليب أن يلحقهما، ثم يسبقهما، وعند ذلك يُصدر صاحب العربة أصوات فرح، ويعطي إشارات تدل على الانتصار، والسخرية من راكبي تلك السيارة. علم بنز أن خطته نجحت عندما بدأ الغضب واضحا على وجه العمدة.

اعتذر بنز من العمدة على هذا الموقف المُحرج إلا أن العمدة أصرّ على اللحاق ببائع الحليب وسبْقِهِ إن أمكن. قال له بنز: ياسيدي إن القوانين هنا تُحدد سرعة هذه العربة، والسبب هو هذا القانون الأعمى الذي عجز أن يرى التطور. اقتنع العمدة وقدّم ورقة عمل إلى المجلس، فاقتنع الناس بالجديد وتغيّر القانون.

الآن نرى تطوّر صناعة المركبات، التي تحاكي كل حواس الإنسان، حتى أنني قرأتُ أن إحدى الشركات جاءت بسيارة فيها جهاز يعرف السائق، وما لم يكن سائقها فإنها لا تشتغل. وقيل إن امرأة امتلكت واحدة من تلك المركبات. وذات يوم أوقفتها بجانب مصفف شعر، وخدمة مكياج، ودخلت إلى المحل وقضت وقتا اكتملت فيه زينتها من قصة الشعر والمكياج والرموش. وعند محاولتها تشغيل سيارتها عجز الجهاز عن معرفتها فلم تشتغل، مما اضطرها إلى العودة إلى المحل وتخفيف الزينة وتعديل الشعر، ليُرضي الجهاز كي يميزها، ويسمح بتمرير ملامحها.

حتى التقنية تحب الملتزمين بطبعها.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"