الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الفلبين

عقد #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في #روضة_خريم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس #الفلبين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلبيني، جرى #توقيع #اتفاقية ومذكرة مشاورات وبرنامج تعاون بين #السعودية والفلبين.

وتم توقيع اتفاقية في مجال توظيف #العمالة العامة بين وزارة #العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في الفلبين، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الفلبيني وزير الخارجية المكلف إنريكي مانالو، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما تم توقيع مذكرة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وكذلك برنامج تعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومعهد الخدمة الخارجية الفلبيني، وقعهما من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الفلبيني وزير الخارجية المكلف إنريكي مانالو.