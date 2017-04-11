بالفيديو.. القبض على منتزع حجاب فتاة تبوك

أكد مصدر أمني بشرطة منطقة #تبوك في #السعودية أنه في صباح أمس الاثنين انتشر مقطع فيديو يظهر صاحب #مركبة من نوع جيب بيضاء ينتزع عباءة فتاة كانت مع مجموعة من الفتيات في أحد أسواق مدينة تبوك. وقد قامت الجهات الأمنية المختصة بدورها كما ينبغي، حيث تم تحديد المركبة ومعرفة قائدها، ولما شعر بالمتابعة الأمنية قام بتسليم نفسه لشرطة منطقة تبوك، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة.

وكان قد تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صباح أمس، يظهر #تحرش شاب برفقته آخرون، بفتاة في تبوك، ويحاول نزع عباءتها في مكان عام أثناء مروره بسيارته من جانبها.

وأثار الفيديو غضب المغردين، الذين طالبوا عبر هاشتاغ #سائق_مركبة_يسحب_عباية_امرأة بسرعة القبض على الشاب ومرافقيه. ووقعت الحادثة وفقًا لما تم تداوله بحي #العُليا داخل مربع يحوي أسواقاً تجارية.