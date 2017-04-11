عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص بسبب الأحوال الجوية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت إدارة تعليم جدة، الثلاثاء، تعليق الدراسة، غدا الأربعاء، في جدة ورابغ وخليص بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وضربت عاصفة ترابية محافظة جدة صباح اليوم، فيما أعلن في وقت سابق اليوم ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف الملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح التي تضرب المحافظة من ساعات الصباح، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة