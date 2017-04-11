تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة تعليم جدة، الثلاثاء، تعليق الدراسة، غدا الأربعاء، في جدة ورابغ وخليص بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وضربت عاصفة ترابية محافظة جدة صباح اليوم، فيما أعلن في وقت سابق اليوم ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف الملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح التي تضرب المحافظة من ساعات الصباح، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في مدارس تعليم الكبار بنين - بنات بجدة اليوم الثلاثاء ١٤/ ٧ / ١٤٣٨ هـ — إدارة تعليم جدة (@JeddahEducation) ١١ أبريل، ٢٠١٧