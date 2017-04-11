تفاصيل الحالة الصحية لمسن جدة الذي احتجزه أبناؤه

كشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في #السعودية خالد أبا الخيل عن حالة #المسن الذي ظهر في فيديو وهو محجوز في غرفة بجدة، مفيداً أنه يمر بـ "حالة صحية حرجة".

وأوضح أبا الخيل لـ"العربية.نت" أن مسن #جدة تم الوصول إليه صباح اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والهلال الأحمر، وتم كسر السلاسل والدخول عليه وإجراء الرعاية الصحية المبدئية، ومن ثم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المسن (يبلغ من العمر 65 عاماً)، وكان يسكن بغرفة مجاورة لسكن أسرته، وقد وجد بحالة صحية صعبة.

وقال أبا الخيل: "إلى الآن، لا يستطيع المسن التحدث بسبب حالته الصحية، ولم يتعرفوا بعد على أسباب ترك أبنائه له بهذه الحالة"، موضحا أن التعامل مع أبنائه سيكون من قبل الجهات الأمنية. وأكد أن ما يهم الآن هو صحة المسن وتقديم الرعاية اللازمة له: "سوف نعمل على إيوائه بدار الرعاية إذا تطلب الأمر ذلك".