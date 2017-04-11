هكذا كتبت هذه الأغنية بخط اليد قبل 53 عاماً

نشر نجل الشاعر الغنائي الراحل #صالح_جلال نصاً كتبه والده بخط يده للأغنية الشهيرة "سبحانه وقدروا عليك" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب جلال: "نص أغنية #سبحانه_وقدروا_عليك بخط يد الشاعر صالح جلال كتبت بتاريخ 26/3/1386 هجرية وتم تسجيلها في عام 1388هجري من ألحان وغناء فوزي محسون".

وحظيت هذه الأغنية فور بثها باحتفاء واسع لدرجة أن كثيرا من الفنانين تناوبوا على غنائها في جلساتهم.

ويعتبر الشاعر الغنائي صالح جلال أحد أشهر كتاب القصيدة الغنائية ذات المفردة الحجازية، وقدم أعمالاً كثيرة للوسط مثل: "عتبي عليك"، "يانايم الليل الطويل"، وياللي إنت بكرة مسافر"، وردد كلمات أغنياته جميع فناني جيله، وتحتفظ الذاكرة الغنائية بعدد من روائعه مع الفنان #فوزي_محسون الذي شكل معه ثنائيا لا يمل سماعه.