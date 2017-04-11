فيديو تقشعر له الأبدان.. أبناء يقيدون والدهم بالسلاسل

هل فقدت الإنسانية في العالم؟. سؤال طرحه مغرد شاهد واقعة #المسن_المحبوس والمقيد بالسلاسل في جدة بالسعودية، والتي تقشعر لها الأبدان. هذا ما استفاقت عليه اليوم الثلاثاء، مدينة جدة. أبناء قاموا باحتجاز والدهم المسن، والإغلاق عليه بسلاسل حديدية، وحرمانه من الطعام، ليتركوه فريسة سهلة للمرض والجوع والألم.

في منزل مكون من غرفة واحدة ودورة مياه، حبسوا والدهم داخلها، وأغلقوا الباب بسلاسل حديدية وأقفال، ولم يتركوا له إلا بعض الاحتياجات الصغيرة التي لا تساعد على العيش. وفي ظل هذه الظروف، وجد #المسن نفسه مضطرا لاستجداء الجيران وطلب الطعام والماء منهم، إلا أن الجيران أيضا عجزوا عن مساعدته وإدخال المساعدات إليه عبر النافذة التي أحكم إغلاقها بالحديد.

أبناء المسن استأجروا له السكن منذ ما يقارب من 6 أشهر، ويحضرون بين الحين والآخر خلسة لتفقد والدهم، لكن بعيدا عن أعين الجيران.

مغردون تفاعلوا مع المشهد وأطلقوا هاشتاغ #أبناء_يحتجزون_والدهم_بالسلاسل ، مطالبين الجهات الرسمية بسرعة التحقق من وضع المسن صحيا والقيام بواجبها تجاهه، مؤكدين أن ما حدث يعد صورة من صور #العنف_الأسري وعقوقاً يحرّمه الشرع وتمقته الإنسانية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في #السعودية، خالد أبا الخيل في حسابه بتويتر: "توصلنا إلى مسن #جدة الذي احتجزه أبناؤه وقيدوه بالسلاسل لتقديم الرعاية وإنهاء وضعه المأساوي".