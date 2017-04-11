كشف حساب الإرهاب!

ما الذي قدمه تنظيم القاعدة للعالم الإسلامي بتنفيذه هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن سوى منح العالم كل أسباب محاصرة العمل والنشاط الدعوي والخيري الإسلامي؟!

ما الذي قدمه تنظيم الزرقاوي للعرب السنة في العراق باستهدافه المواطنين الشيعة سوى منح الأحزاب الشيعية المتطرفة المحسوبة على إيران كل أسباب الاستئثار بالسلطة وتنفيذ مخططات الاستيلاء على العراق؟!

ما الذي قدمه تنظيم «داعش» للعراقيين سوى تمكين الميليشيات الإرهابية الشيعية من الحشد الطائفي وتوفير الغطاء لها لارتكاب جرائم تطهير طائفي وقتل وتنكيل بالعراقيين السنة لا تقل فظاعة عن الجرائم التي ترتكبها «داعش»؟!

ما الذي قدمته دولة الخلافة للمسلمين بقطع الرؤوس واغتصاب النساء وحرق الأسرى ودهس المارة في شوارع أوروبا سوى تشويه صورة الإسلام وتمكين المتطرفين من مهاجمته والتضييق على المسلمين في غربتهم؟!

وما الذي تقدمه داعش اليوم بتبني تفجير الأبرياء في كنائس مصر سوى تقديم كل مبررات التعبئة والحشد للمتطرفين الأقباط بين أبناء الطائفة القبطية المصرية؟!

باختصار، بكل حسابات الربح والخسارة، ما الذي استفاده المسلمون من الإرهاب الذي يرفع راية الإسلام وهم أكثر ضحاياه؟!

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"