ابن مسن جدة: احتجزنا والدي لأنه يعاني من الخرف

كشفت شرطة منطقة #مكة_المكرمة، تفاصيل عن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر احتجاز #رجل #مسن داخل غرفة مسيجة بالحديد.

وجرى ضبط المتسبب في احتجاز المسن، وهو ابنه (٣٧ عاماً) الذي أفاد أن والده يعاني من #أمراض_نفسية وعقلية كما يعاني من #الخرف والشيخوخة، وجاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال تسليمة لهم لتقديم الرعاية له فيما سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.



وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: "رصدت شرطة محافظة جدة تداول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن حجز رجل مسن بمفرده بداخل غرفة مسيجة بالحديد".



وقال العقيد القرشي: "على الفور باشر مركز شرطة الجنوبية الحالة حيث تم التوصل للموقع وتحرير الشخص وتبين أنه من جنسية عربية يبلغ من العمر ٨٧ عاماً، لوحظ من خلال الإجراءات الأولية عدم اتزان وعدم ترابط أقواله".



وأضاف: "وبناء عليه تم إرساله لمستشفى الصحة النفسية بجدة لتلقي العلاج اللازم".



وأشار القرشي إلى أن سوء حال المسن الصحية دفعتهم لإحالته إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتقديم العلاج اللازم وتم تنويمه لديهم.