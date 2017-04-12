محمد بن سلمان يؤكد للسيسي دعم الرياض للقاهرة

أجرى الأمير #محمد_بن_سلمان ولي ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه بضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في مصر، مؤكدا وقوف ودعم #الرياض للقاهرة.

ومن جانبه، أكد الرئيس #السيسي تقديره للمملكة قائلا انها دائما في طليعة من يقف مع #مصر.

واستهدف تفجيران انتحاريان كنيستين في #طنطا و #الإسكندرية الأحد، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن الرئيس السيسي عن فرض حالة ا#لطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة #الإرهاب.

