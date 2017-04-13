تفاصيل القبض على مدعي العلاج بالكي في حائل

أعلنت #وزارة_الصحة_السعودية أمس الأربعاء عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قبض الجهات المختصة على مدعي #العلاج_بالكي في #حائل، موضحة أن هذا الشخص استغل حاجة الناس وروّج لنفسه بعدة مقاطع مصورة وبثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت #إمارة_حائل موقفها بشأن ممارس #الطب_الشعبي عبر #الكي، وقالت في بيان رسمي صدر عن المتحدث الإعلامي للإمارة متعب المرشدي إن الإيقاف جاء "بناء لما ورد للإمارة من الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بطلب إيقاف ممارس #الطب الشعبي بالكي لعدم حصوله على #التصاريح النظامية، وتفادياً لما قد ينتج من أضرار في هذه الممارسات المخالفة للأنظمة الصحية المعمول بها رسمياً".

وأكد البيان أن "موقف الإمارة يؤكد خطاب المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي المتضمن خطورة ما يروج له على #الصحة العامة وخشية تقليده من ضعاف النفوس لاستغلال حاجة #المرضى للشفاء إضافة إلى كونه غير #مرخص له رسمياً من الجهة المختصة، الأمر الذي تم بموجبه توجيه الجهات المختصة بالمنطقة باتخاذ اللازم بموجبه وبما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات".

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من هذه الممارسة الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، لما تحتويه من مخاطر قد يجهلها رواد "الكي"، الذين ينساقون خلفه رغم تحذيرات وزارة الصحة الدائمة من العلاج بالكي.