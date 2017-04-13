خادم الحرمين يدشن أول قرية متخصصة للإبل

رعى #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام، وذلك في موقع المهرجان في #الصياهد الجنوبية للدهناء (140 كم) شمال شرقي مدينة #الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان وضيوفه كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة #البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة #الكويت، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدولة #الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية بدولة #قطر، والشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة #عمان، كان في الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور فهد بن عبدالله السماري وعدد من المسؤولين.

واطلع خادم الحرمين الشريفين فور وصوله على مجسم مشروع #القرية_السعودية للإبل، الذي يضم مدخل الإبل المزايين وميدان المزايين وخيمة تعاليل وسوق ومزاد الإبل ومسار تفويج الإبل ومدرجات الزوار والمزاد الذهبي والقرية والمركز الإعلامي ومخيمات الخدمات المساندة.

كما دشن القرية السعودية للإبل التي تعد أول قرية متخصصة للإبل وتراثها وأبحاثها وتجارتها في المملكة.