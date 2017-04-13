سعودي يقبّل "ساهر" ويبكي بجواره.. والسبب؟

أقدم مواطن #سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة على موقف غريب عندما قبّل أحد أجهزة نظام الرصد الآلي #ساهر وبكى بجواره، ابتهاجا ببدء تشغيل النظام في مدينة #حائل.

وأوضح #نايف_الهمزاني أنه توجه إلى #كاميرة_ساهر عندما علم بتركيب أجهزة النظام في شوارع حائل لتقبيلها فرحاً بها، أملاً منه في أن تحد من السرعة العالية التي أفقدت المنطقة كثيراً من أبنائها، وسببت خسائر مالية كبيرة للناس.

ومن تأثّر #الهزاني بالموقف نزلت دموعه لسببين: الأول فرحاً بـ"ساهر"، والثاني حزناً على من فارق الحياة من أحبابه، بسبب سرعة وتهور بعض قائدي #السيارات، و #الحوادث المميتة، بحسب الصحيفة المحلية التي نشرت صوره.