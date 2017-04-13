قصة حب زوجين سعوديين جمعهما الفن

سعودي وابنة عمه عشقا نفس الهواية منذ الطفولة، فاجتمعا على حب الريشة والألوان. حب كبر معهما يوماً بعد يوم حتى تزوجا وفتحا نوافذ إبداعية جديدة في مسيرتهما. "العربية.نت" التقتهما وكان الحوار التالي:

بداية.. كيف تقدمان نفسيكما؟

"فهد ولولو اليحيى"، أبناء عم وزوجان رسامان تشكيليان منذ الصغر، لدينا هواية الرسم، وقريبان لبعض، وبعد الكبر فهد أصبح هاوي رسم مدارس الرصاص والفحم والباستل وحب وإتقان رسم الشخصيات (البورتريه).. ولولو هاوية رسم مدارس التجريد والكولاج بالألوان وتخصصت بدخولها #جامعة_الملك_سعود تخصص بكالوريوس تربية فنية، حيث تعلمت فن الحفر على الزجاج بطريقة "النقتف" من أستاذة مصرية وهذا الفن غير مدرج بالمنهج.

كتب الله لنا الزواج. ووضعنا مرسماً بالمنزل، وكان فن الزجاج حاضراً بيننا وتبادلنا فكرة تطوير وابتكار فكرة هذا الفن ومزجناها بين خبراتنا وظهرنا بعد عمل عام ونصف العام بأسلوب جديد غير موجود بالحفر على الزجاج، باستخدام الجهاز اليدوي وأدواته وبتوظيف التباين والأبعاد وضبط مناطق إسقاط الضوء ومناطق الظل عن طريق الحفر والتنقيط والخدش، على حسب كل منطقة باللوحة.

هذا سر نجاح الفكرة، كما عملنا على تطوير وتوظيف هذا الأسلوب بعد إتقانه على #الزجاج الشفاف وإدخال الضوء المخفي "ليد"، ليظهر تفاصيل الحفر بشكل مُضيء، وذلك باستخدام جهاز الحفر اليدوي.

هل شاركتما في معارض ومهرجانات؟

شاركنا بعدة معارض منها #حكايا_مسك"، و"artology" بجامعة الفيصل 2016، وكذلك في #ملتقى_ألوان_السعودية الخامس، إضافة إلى معرض الكتاب 2016 و"هل العوجا" باليوم الوطني 86، ومعرض الفن عطاء بجامعة الأمير سلطان.

بدأتما من الصغر ووصلتما إلى الاحتراف الآن، هل تفرغتما للفن؟

صحيح كبرت معنا الهواية، بالأساس هواية مكتسبة، ولكن ممكن أن يتم توظيفها كعمل، وأنا أعمل بالقطاع الحكومي، ولولو ربة منزل. ونقوم بالمشاركة في المعارض، ونتفق مع عملاء نتعاون معهم في مجال فكرتنا هذه.

ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهانها؟

فقدان الدعم بالشكل المطلوب بالنسبة لفكرتنا، كفن أظهرناه لنوصل ثقافة #الفن_السعودي.

أي نوع من الدعم تقصد؟

الدعم من الجهات المختصة في مجال #الفنون والحرف بالسعودية. وكثير ممن يزورون معارضنا يفاجؤون بعدم مشاركتنا خارج البلاد، أما في الداخل، فيجب دفع الرسوم أولاً للمشاركة، وهذا لا يعني أننا لم نتلق دعماً لكن ثقافة #الفن التشكيلي ضعيفة عندنا بالمقارنة خارجياً.

هل لديكما أفكار جديدة تستحق الدعم؟

إقامة مشروع لهواة الرسم بتدريبهم ثم توظيفهم بورشة متكاملة، تعمل على لوحات فنية إبداعية لبيعها وتسويقها لجهات ذات اهتمام. ما نقوم به هو فكره ابتكارية قمنا بها على الزجاج، وهي توظيف التباين والأبعاد ومناطق إسقاط الضوء ومناطق الظل، وسر التكنيك باختيار نوع ومقاس الريشة المناسبة الخاصة بجهاز الحفر لكل منطقة باللوحة ومراعاة الأسلوب المناسب؛ إما الحفر أو التنقيط، أو الخدش، حسب كل منطقة وهذا لم نجده في #السعودية ولا بالخارج.