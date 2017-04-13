تربينا على منهج دفاعي غيور، عنيف هجومي. هجومي إلى حد المقالة، عنيف إلى حد الهجاء، غيور إلى حد الرواية، دفاعي إلى حد قطع العلاقات. مررنا بكثير من محطات البكاء، وأسرفنا في كثير من الحروف، وأضعنا الكثير من الوقت، وتغنّينا بكثير من الشعارات القومية، والنتيجة! لم يحدث شيء، إسرائيل هي إسرائيل، بل أشد عنفاً وأكبر مساحة وأقوى عتاداً.

القوة ليست كلاماً إنشائيا يُنثر، أو صوت شتائم يُسمع، بل هي علم يُدرس، وسلاح يُبتكر، وآيديولوجيات تنتشر، ومعلومات تُسترق. لذلك عندما نلاحظ وجود 35.900 براءة اختراع إسرائيلية مُسجّلة (بمعنى 12 ضعف براءات الاختراع المسجلة في العالم العربي بأسره).

ولو نظرنا إلى المراكز الـ59 للدراسات والبحوث المنتشرة في أرجاء إسرائيل والتي بدورها يبني من خلالها صُنّاع القرار قراراتهم (لا توجد في

إسرائيل قرارات فردية تُبنى على ذمة أحاديث سُمِعت أو أحاسيس عاطفية)، ولو تمعنا في كيفيتهم تعليم النشأة طريقة التفكير واستغلال القدرات والمهارات (تُنفق إسرائيل على التعليم نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي).

ولو تساءلنا لماذا هم يقدسون كل شيء له صلة بالابتكار (إسرائيل تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث البيئات المهيأة للابتكار)، ولو نظرنا إلى كثير من التفاصيل، حتماً سنعرف وقتها لماذا هي إسرائيل!

لدى العرب عامة والمملكة خصوصاً ميزة في تركيبة السكان العُمرية، بحيث أن الفئة العمرية الغالبة في السكان هي فئة الشباب، بنحو 70 في المئة من إجمالي سكان المملكة، بعكس بعض الدول العظمى التي تعاني من ارتفاع في نسبة كبار السن، كبريطانيا مثلًا، يغلب على تركيبة سكانها العُمرية فئة كبار السن.

المراد قوله هنا إنه توجد لدينا طاقات كبيرة يجب استغلالها وعدم إيقاعها بالدوامة نفسها التي وقعت فيها الأجيال السابقة، فآيديولوجيا المظلومية واللطامية لم تُقدمنا بقدر ما جعلتنا نتأخر. الشباب لا يحتاج سوى التوجيه نحو المسار الصحيح وتهيئة الجو المناسب بالأدوات اللازمة.

ختامًا، لن نتقدم ما دمنا لم نتحرك، فلا قوة إلا بطاقة، ولا طاقة إلا بحركة، ولا حركة في عصر اليوم إلا بمعرفة، لذلك المعرفة قوة!

* نقلا عن "الحياة"