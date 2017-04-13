وزير التعليم السعودي: الامتحانات باقية في رمضان

أكد وزير #التعليم السعودي، أحمد العيسى، أن الامتحانات المدرسية ستبقى في رمضان كما هو مخطط لها.

وحل #وزير_التعليم_السعودي ضيفاً على قناة "العربية"، في نشرة الرابعة. وأكد العيسى أن الامتحانات المدرسية ستبقى في رمضان كما هو مخطط لها، بينما تحدث بإسهاب عن خطط الوزارة لتطوير أنظمة #الابتعاث.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي تحت شعار #الجامعات_السعودية و #رؤية_2030 المعرفة وقود المستقبل.

وتشارك في المعرض الذي تنظمه وزارة التعليم كل عام 30 دولة وأكثر من 300 جامعة حول العالم.

وصرح العيسى بأن المعرض والمؤتمر خصص موضوعه هذا العام للجامعات، سعياً لإيجاد شراكات واتفاقيات، ومذكرات تفاهم، وللتعرف على الفرص التي تقدمها الجامعات الدولية.