شاهد شاباً يصفع فتاة وأمير مكة يوجه بالقبض عليه

وجه أمير منطقة #مكة الأمير #خالد_الفيصل بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه.

وكان نشطاء #التواصل_الاجتماعي ، قد تداولوا مقطع فيديو يظهر شاباً وهو يعتدي على فتاة، حيث أكد مصور الفيديو أنه وقع في الساحة الخارجية للحرم المكي.

ويُظهر الفيديو بداية الاشتباك بين الشاب والفتاة، ويبدو أن نقاشاً ساخناً دار بينهما قبل أن يعتدي الشاب عليها.

ووجه الشاب "صفعة قوية" للفتاة التي حاولت الدفاع عن نفسها لكنها لم تتمكن من ذلك فجلست أرضاً وهي تبكي، فيما يقوم المصور بتوثيق الحدث.