وفاة المُعمر "بن عكلب" أحد حراس الملك عبدالعزيز

ودّع أهالي مركز بني عمرو بمحافظة النماص المُعمر "حمدان بن سعيد العمري" المعروف بـ"بن عكلب"، أحد حراس الملك #عبدالعزيز_آل_سعود رحمه الله.

وكان المعمر، الذي ناهز 130 عاماً، مرافقاً وحارساً للملك عبدالعزيز حتى عام 1366. وقد رافقه في الكثير من زياراته وسفرياته، منها استقبال ملك مصر، الملك فاروق، إضافة إلى زيارات الملك عبدالعزيز لروضة التنهات.

والتحق العمري بالخدمة العسكرية عام 1362هـ، وتم تعيينه في السرية الثانية رشاش الخاصة بالحراسة الشخصية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

كما تلقّى العلوم الشرعية وحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم خلال تلك الفترة.

وتقدم في عام 1368 بطلب الإعفاء من الخدمة العسكرية؛ نظراً لكبر سنه وحاجته إلى العودة لأسرته في مركز "بني عمرو" بمحافظة النماص، وتم منحه وثيقة عسكرية.