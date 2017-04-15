بالصور.. وصول قوات الأردن المشاركة في "عبد الله 5"

وصلت صباح السبت القوات الأردنية المشاركة في مناورات #عبدالله_5 إلى الأسطول الشرقي في مدينة الجبيل، والذي ستنطلق مناوراته الميدانية خلال الأسبوع الحالي، حيث تشارك العمليات الخاصة الأردنية والكتيبة الأردنية (71) لمكافحة #الإرهاب مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية.

وأوضح قائد التمرين المقدم البحري عبدالله العمري أن تمرين عبدالله -5 هو تمرين ثنائي تبادلي تزامني مشترك بين وحدات الأمن البحرية الخاصة #السعودية والعمليات الخاصة الأردنية والكتيبة (71) لمكافحة الإرهاب.

ويهدف التمرين إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال التدريبات العسكرية، وكذلك لتطوير الاستجابة السريعة لعمليات مكافحة الإرهاب، وكذلك التدريب على العمليات الخاصة البحرية والبرية التقليدية وغير التقليدية، وأيضاً #مكافحة_الإرهاب البحري والبري والتعامل مع الذخائر العمياء وإبطال وإزالة المتفجرات.

كذلك يأتي ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقاً لتطوير مهارات القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى القوات السعودية والقوات الأردنية المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن هذه المناورات تُعَد النسخة الـ5 من سلسلة مناورات عبدالله 5 التي بدأت عام 2012 واستمرت إلى هذا العام.