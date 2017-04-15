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القوات السعودية تصد هجوما لميليشيات الحوثي قبالة الطوال

المصدر: العربية.نت - هاني الصفيان
عناصر من القوات السعودية على الحدود مع اليمن "أرشيفية"
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صدت #القوات_السعودية في ساعة متأخرة من الجمعة هجوماً من قبل #الميليشيات_الحوثية و #المخلوع_صالح، عندما حاولوا التوجه نحو #منفذ_الطوال_السعودي قبالة مديرية #حرض اليمنية.

وأفاد مراسل قناة "العربية" أن مدفعيات القوات السعودية تمكنت من تدمير مركبات عسكرية تابعة للميليشيات، فيما استهدفت مروحيات #الأباتشي السعودية عناصر #الميليشيات خلف تبات رملية استخدموها حصناً لهم.

وأدى ذلك إلى مقتل العشرات من أفراد الميليشيات، بالإضافة إلى تعطيب عتادهم العسكري من #قذائف و #أسلحة كانت بحوزتهم.

وفي محافظة #ظهران الجنوب التابعة لمنطقة #عسير ، قُتل مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، بعد محاولتهم التخطيط لتنفيذ #هجوم على أحد المراكز الرقابية #السعودية ، لكن #طيران_التحالف استهدفهم بعد أن تم كشفتهم من الفرق الاستطلاعية السعودية التي كانت تمشط #الحدود_السعودية_اليمنية.

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