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جامعة "تطبع شعارها" على ملابس حضور حفل التخرج

المصدر: الدمام - إبراهيم الحسين
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تناقل مغردون صوراً تظهر طباعة #شعار #جامعة_الملك_فهد للبترول والمعادن على خلفية #ملابس حضور #حفل_تخرج طلاب #الدفعة_47، وجاء ذلك بعد جلوسهم على مقاعد #المدينة_الجامعية في #الظهران والتي كانت تغطيها أكياس بلاستيكية، مساء الخميس الماضي.

وقدّمت الجامعة اعتذاراً لحضور #حفل #التخرج على هذه الحادثة، مؤكدةً أن ذلك سببه الجلوس على #أكياس_بلاستيكية كانت تغطي #الكراسي.

وأوضحت الجامعة أنه كان من المفترض تنبيه الحضور والتأكيد عليهم بإزالة #الأكياس البلاستيكية المطبوع عليها #شعار_الجامعة التي غلّفت بها مقاعد #الاستاد الرياضي، حيث أقيم الحفل، إلا أن هذا لم يحدث.

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