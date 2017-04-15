شرطة مكة: ضبط الشاب الذي صفع فتاة بحي المسفلة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #مكة_المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه في إشارة لما تم تداوله في وسائل #التواصل_الاجتماعي عن مقطع فيديو يظهر فيه #اعتداء أحد الأشخاص على إحدى النساء بالضرب في #حي_المسفلة فقد تم تشكيل فريق عمل أمني من #شرطة_العاصمة_المقدسة.

وبين أنه تمكنت شعبة #التحريات والبحث الجنائي بعون من الله وتوفيقه من جمع المعلومات عن الشخص المعتدي، ومن ثم ضبطه حيث اتضح أنه مواطن من أرباب السوابق، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

ويُظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل بداية الاشتباك بين الشاب والفتاة، ويبدو أن نقاشاً ساخناً دار بينهما قبل أن يعتدي الشاب عليها.

ووجه الشاب صفعة قوية للفتاة التي حاولت الدفاع عن نفسها، لكنها لم تتمكن من ذلك فجلست أرضاً وهي تبكي، فيما قام المصور بتوثيق الحدث.