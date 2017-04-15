نحو وطن .. بلا مساومات

لم يكن غريباً أن تبدأ ملامح نتائج قرار خادم الحرمين الشريفين بمهلة الأشهر الثلاثة لتصحيح وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الظهور تدريجياً على الأرض من خلال محاولات الآلاف من هذه العمالة بمختلف جنسياتها تقنين أوضاعها وفق القرار الجديد وهذا أمر جيد بالطبع، ولكنه يعني أيضاً أنه فعلا كانت لدينا مشكلة وأننا كنا بحاجة شديدة لمثل هذا القرار للمعالجة دون تجنٍ أو تعسف.

صحيح أن لدينا أكثر من 7 ملايين وافد يعملون في ظروف وأوضاع متباينة وقد جاءوا بإرادتنا، ووفق الطرق النظامية، وصحيح أيضاً أن بعضهم استغل القانون للتحايل أيضاً بمساعدة ومعرفة البعض منا، ما أفرز حالة غير نظامية وشديدة الخطورة تسببت في العديد من المشاكل الاجتماعية والقانونية، وربما أوقعتنا في حرج شديد نتيجة استغلالها سياسياً وعالمياً لتشويهنا، والإساءة إلينا من قبل منظمات ومؤسسات لها أغراضها وأهدافها.

مشاهد الآلاف من الوافدين وهم يحاولون تقنين أوضاعهم، كشفت بُعد النظرة من القرار، وحسن النية من المهلة، وكشفت لنا أيضاً عن بعض الخلل في سلوكيات بعضنا، الذين سمحوا لتجاوزات في الإقامة والتستر بأن تمر مرور الكرام، دون وجود حس وطني يكون ضمير المجتمــع الواعي ورقابتـه الحيـة، التي يجـب ألا تسمح أبداً بأي تهاون أو تفريط.

وكذلك تكون مشاهد الآلاف التي غادرت من هذه العمالة، امتثالاً للقرار لفشلها في توفيق أوضاعها ربما تكون موجعة لنا حتى من الناحية الإنسانية، ولكنها تكشف عن أن السكوت على الخطأ والاستمرار فيه هو الألم الأكبر.

وهنا يكون العبء الكامل على وزارة الداخلية بقيادة فارس أمننا الأمير الشهم محمد بن نايف الذي يتعامل مع هذا الملف الحساس بحنكة وذكاء عبر كل الأجهزة المعنية في الجوازات، والمنافذ، والأجهزة الشرطية، بالتعاون مع وزارة العمل، لوضع كل الأمور في نصابها، وإحقاق الصحيح، واستبعاد غيره مهما كان الثمن.

وطننا بلا مساومات.. وأمننا بلا مزايدات، ولأننا ــ ويعرف معنا الآخرون ــ أن ما نقوم به جزء من أعمال السيادة الكاملة غير المنقوصة، على أرضنا وترابنا.

هذا ما يجب أن يدركه الجميع ويلتزم به كما نلتزم نحن بكل شفافية ووضوح وإخلاص.. وأهلاً بمن يحترم قوانيننا ويعمل بها.. دون تحايل أو مماطلة.. أما غير ذلك فهو يعرف ما عليه أن يفعله.

** رحمك الله يا شيخنا

للشيــخ سعيد غدران رحمة الله عليـــه محبــة صادقة لكل من تعامل معه .. ثقافة واسعة .. بعد نظر .. رؤية واعية بما حوله من متغيرات . قدم الكثير والكثير لدينـه ووطنه .. فقد كان طوال مشــواره العملي مثالاً للصدق والوفاء والإخلاص في مجال عمله سواء الصحفي أو خلافه .. رحمك الله أبا غدران فقد كنت نموذجاً يحتذى به في جميع مواقفك ، أذكر له موقفا عندما عرض علي عملاً صحفياً لازلت اعتز به وبقى بيني وبين الرجل جسور من المحبة والتقدير رحمك الله أبا غدران.

تذكر!!

**تذكــــر ـــ يا سيــــدي ــ بقدر ما تكون صادقا مع نفسك ستكون صادقاً مع الآخرين.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"