شاهد المقابلة الكاملة للواء عسيري مع "العربية"

كشف المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن #اللواء_أحمد_عسيري في حوار " #مع_تركي_الدخيل " عن وجود مخطط إيراني لضرب أمن واستقرار السعودية، انطلاقاً من الحدود اليمنية، وهو الأمر الذي دفع #القوات_السعودية إلى التحرك لحماية أراضيها، مبيناً أن منهجية الإيرانيين هي "استخدام #الميليشيات المحلية لتنفيذ المخطط الذي يهدفون له". حيث كان ظهور الإيرانيين في #اليمن "عبر دعم الميليشيات الحوثية في الحروب الست، بالتمويل والسلاح".

وكشف عسيري عن أن المعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى المملكة تفيد بأنه "كان في فترة من الفترات يدفع إلى المقاتل #الحوثي مئة دولار في اليوم". إضافة إلى "وجود مدربين تابعين لحزب الله، يدربون الحوثيين على مهاجمة #السعودية وتنفيذ #عمليات_انتحارية داخل المملكة".

مجابهة المخطط الإيراني

#مستشار_وزير_الدفاع_السعودي قال: "لم نكن بحاجة لأن ننتظر إلى أن تصبح اليمن قاعدة صاروخية أخرى تهدد أمن وسلامة السعودية، كما خطط #الإيرانيون لذلك، لكي يحولوا اليمن إلى قاعدة عسكرية، ينطلقون منها إلى مهاجمة المملكة". بحيث تصبح منطقة الحدود "منطقة غير مستقرة، تتسلل عبرها الميليشيات إلى داخل السعودية".

السعودية تعرضت لهجمات بـ48 #صاروخا_باليستيا ، كما يقول عسيري في حواره مع "العربية"، مبينا أن "مجموع الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات تجاه #المملكة أو داخل اليمن 138 صاروخا". وهذه الصواريخ مصنعة في كوريا الشمالية، والصين، والاتحاد السوفييتي السابق. فيما #إيران هي من تعمل على تشغيل وتحضير وصيانة #الصواريخ.

#عسيري أوضح أنه لو حكمت إيران اليمن، فإن "قدرة #الدفاع_الجوي_السعودي ستكون مشتتة بين جبهتين، جبهة شرقية وجبهة جنوبية"، مضيفا أن "الأمر الأخطر أنّ من يتحكم في هذه الأسلحة هي ميليشيات ليست لها صفة الدولة. لأنه حينما يستخدم سلاح استراتيجي، فإن هنالك مسؤولية للدول أمام #القانون_الدولي وأمام الأمم المتحدة، ولكن وجود ميليشيات غير معترف بيها، وفي فضاءات غير محكومة، وتمتلك هذا النوع من #الأسلحة، هو وجه الخطورة في الأمر".

منهجية عمل التحالف تجاه المدنيين

"منهجية عمل #التحالف كانت تقتضي اختيار أحد الطريقين: إما أن تكون هنالك #حملة_جوية بالطريقة التقليدية المعتادة، ثم يتبعها #عمل_بري شامل على جميع الأراضي اليمنية باستخدام قوات كلاسيكية تدخل اليمن وتحتل جميع المناطق، وهذا المنهج سيكون له ثمن" بحسب اللواء أحمد عسيري.

واعتبر أن هذا الأمر "لم يحدث لعدة أسباب: أولا، سيكون هنالك استخدام كبير للقوات البرية وبالتالي نسبة خسائر كبيرة في القوات والمدنيين، خصوصا أن أحد أهداف التحالف هو تخليص المواطنين من الميليشيات الانقلابية". وأضاف أن " #القوات_السعودية المتواجدة على الحدود، عددها نحو 100 ألف جندي، وقادرة على #احتلال_اليمن في أيام، إلا أننا نريد أن ننفذ عملية لدعم الشرعية في اليمن، بأقل الخسائر الممكنة في الطرفين، والمحافظة على #المواطن_اليمني، فنحن كمن يريد تخليص رهائن داخل منشأة".

عسيري بيّن أن #قوات_التحالف فضلت استخدام "النفس الطويل"، لأنه يضع الميليشيات الانقلابية تحت الضغط، فهي اليوم محرومة من الإمداد المادي، والأسلحة في أقل حد ممكن، وهم خسروا عددا كبيرا من مقاتليهم المدربين وقادتهم، وهم يتآكلون يوما بعد يوم، والوقت في صالح قوات التحالف.

طول أمد الحرب

لماذا استمرت الحرب عامين؟ سؤال أجاب عنه اللواء عسيري بقوله: "الحديث عن نصر عسكري، هو عدم فهم لواقع العملية في اليمن، حيث إن هنالك قوات تحالف تساعد #الحكومة_الشرعية ، ولذا فإن البحث عن نصر هو (أمر) غير موجود"، مضيفا: "نحن نبحث عن تحقيق ثلاثة أهداف: أولا، الحفاظ على الدولة اليمنية. ثانيا، تقليل الأخطار على المواطنين اليمنيين. ثالثا، حماية #الحدود_السعودية ، وهي أهداف تحقق جزء كبير منها".

وأكد على أنه وفي الوقت الحالي، فإن الحكومة الشرعية موجودة في #عدن ، والحياة في وضعها الطبيعي، وهذه الحالة انتقلت إلى كثير من المحافظات، والحكومة الشرعية تسيطر على نحو 85% من #الأراضي_اليمنية.

منجزات التحالف

"خلال 6 أشهر، تم استرجاع 45% من الأراضي اليمنية لتكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية"، يقول عسيري في حواره "مع تركي الدخيل"، ساردا خطا زمنيا للمنجزات العملية التي حققتها قوى #التحالف_لدعم_الشرعية. حيث إنه وبعد 12 شهرا من بدء " #عاصفة_الحزم " أصبحت 65% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وبعد 18 شهرا أضحى 75% من #التراب_اليمني تحكمه الشرعية. فيما #الجيش_اليمني اليوم يبعد عن مطار #صنعاء أقل من 14 كلم، ومدفعية الجيش اليمني تصل مناطق كثيرة داخل العاصمة، ونحو 85% من الأراضي لا تخضع لحكم الانقلابيين.

تراجع "القاعدة"

وحول الحديث عن أن عمليات قوى التحالف جعلت " #القاعدة " تتمدد أكثر على الأراضي اليمنية، أوضح اللواء عسيري أن #المكلا كانت تعاني من اختطاف تام من قبل "القاعدة"، واليوم المكلا مدينة محررة، وتحت سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك #المخا.

وكشف عن أن "القاعدة" خسرت أكثر من 800 عنصر من عناصرها، ومنهم قادة، وأشخاص آخرون تم القبض عليهم وسلموا إلى السعودية التي كانت تطالب بهم.

حماية الحدود السعودية

ماذا عن الثمن الذي دفعته قوى التحالف؟ يجيب مستشار وزير الدفاع السعودي موضحا أن "خسائر قوات التحالف مجتمعة، لم تصل إلى خُمس ما يُقبل به في التمارين العسكرية، وهي نسبة منخفضة جدا".

عسيري عرض في حواره عددا من الإحصاءات، مبينا أن #المتسللين عبر الحدود كان عددهم قبل "عاصفة الحزم" 18651 متسللا شهريا، ليتراجع العدد بنسبة 86% إلى 2619 متسللا شهريا.

أما #تهريب_السلاح، فكان بنحو 537 قطعة شهريا قبل المواجهات، وانخفض بنسبة 40% إلى 324 قطعة شهريا.

فيما عمليات #تهريب_المخدرات كانت تتم بواقع 23206 كغم شهريا، تقلصت إلى 5590 كغم شهريا، أي ما نسبته 75%.

وبخصوص #قصف_المدن والقرى الحدودية السعودية، فقد كان بين 20 و500 قذيفة يوميا من قبل الميليشيات في بداية "عاصفة الحزم"، تراجع إلى ما بين 40 إلى 60 قذيفة يوميا، أي بانخفاض نسبته 85%.

#الهجمات_الحوثية على الرقابات الحدودية كانت تتم بمعدل 6 – 10 عمليات شهريا في بداية المواجهات، تراجعت الآن بنسبة 90% إلى عملية واحدة فقط شهريا.

أما الهجمات على #الحدود_السعودية ، فقد بلغت 8655 هجمة بالصواريخ، و47897 بواسطة #القذائف على #نجران و #جازان.