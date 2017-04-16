بالصور.. سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها وشهر عسلها

زفت #مواطنة_سعودية بمدينة #جدة عاملتها #الإندونيسية #نية على عريسها إبراهيم، مع تكفلها بجميع مستلزمات #الزفاف الذي أقيم في بيت العائلة بحضور أفراد الأسرة وعدد من الضيوف وصديقات #العروس ، حيث أعدت الأسرة مأدبة عشاء على شرف العروسة "نية". كما تم تأمين كافة مصاريف #تجهيز_العروس وسكن الفندق و #شهر_العسل ، وذلك في بادرة لاقت تفاعلا واستحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذرت المواطنة عن الحديث لـ"العربية.نت" أو ذكر اسمها، مؤكدة أن ما قامت به ليس بهدف الرياء أو السمعة، وإنما كنوع من رد الجميل لعاملتها "نية" التي تعتبرها كأحد أفراد عائلتها، فيما قالت الاستشارية الأسرية الدكتور زهرة المعبي لـ "العربية.نت" إن زواج العاملة "نية" هو نموذج لقصص الوفاء وحسن المعاملة مع العاملات المنتشر في المجتمع السعودي في ظل محاولات البعض لتشويهه.

وأضافت الدكتورة زهرة المعبي، التي وثقت حفل #الزفاف بالصور والفيديو، أن العريس إبراهيم وهو من الجنسية الإندونيسية تقدم لخطبة العاملة "نية" التي عندما أبلغت كفيلتها بالأمر وافقت على الفور، كما قررت التكفل بجميع التكاليف.

وقالت المعبي "هناك الكثير من النماذج التي تسعى لعمل الخير مع العمالة المنزلية دون علم الإعلام، لكن للأسف عادة ما يلقي الضوء على الأمور السلبية، لذا فإن تسليط الضوء على الإيجابيات أمر في غاية الأهمية لإدراك هذا الجانب المشرق في المجتمع".

وأكدت الدكتورة المعبي أن نشر صور وفيديوهات الزفاف وسيلة للتأثير على المجتمع والجيل الجديد، عبر نشر هذه الأخلاق المستوحاة من السنة النبوية، ونشر أخلاق الإسلام وإظهارها للعالم الخارجي، وتفعيل تلك الصور الإيجابية، بهدف إيصال رسالة بأنه لا بد أن تكون العلاقة مع العمال علاقة إنسانية، وهذا ما ننشده ونتمناه جراء نشر اللمحات الإنسانية للأسر #السعودية حتى نستطيع على تنمية وتطوير الجانب الخيري في الإنسان.