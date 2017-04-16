رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: السعودية شريك ضد الإرهاب

نقلت وكالة "تاس" الروسية تصريحات لرئيسة #مجلس_الاتحاد_الروسي فالنتينا ماتفيينكا سبقت زيارتها، السبت، إلى العاصمة السعودية #الرياض والتي تستمر لمدة 3 أيام.

ونقلت الوكالة تصريحات المسؤولة الروسية التي أكدت من خلالها أن المملكة شريك في #مكافحة_الإرهاب والتعاون معها ضمان لاستقرار الأمن في المنطقة.

المسؤولة الروسية شددت في تصريحاتها على أنها ستركز خلال مباحثاتها مع الشركاء السعوديين على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات.

زيارة فالنتينا إلى الرياض سبقها اعتراف صريح بأن المواقف بين #السعودية و #روسيا لا تتطابق في كثير من الملفات، وهو ما من شأنه أن يزيد من أهمية الحوار بين الطرفين.

وتشهد التوجهات بين الرياض و #موسكو اختلافاً إزاء عدد من الملفات أبرزها تحديد مصير #الأسد في #سوريا. ففي الوقت الذي تدعم فيه السعودية الإجراءات الأميركية والأوروبية بشأن #النظام_السوري ، تعلن موسكو في الناحية الأخرى دعمها المستمر للأسد.

الملف السوري نوقش في عديد من الاجتماعات التي جمعت البلدين، أبرزها اجتماع ولي ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان بالرئيس الروسي #بوتين في سان بطرسبرغ في يوليو 2015، إلى جانب الاجتماعات المتكررة لوزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير بنظيره الروسي #سيرغي_لافروف.