فيديو.. البحث عن شاب اعتدى على مسنين بالرياض

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في #السعودية أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الشاب المعتدي على "مسنين" في #الرياض.

وغرد أبا الخيل في حسابه بتويتر: "سنتخذ الإجراءات النظامية بحقه".

ولم تكد قضية #المسن المحبوس في #جدة تطوى، حتى انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ "شاب" ينهال ضرباً على رجل وامرأة كبيرين بالسن، فيما اكتفى المتفرجون بتوثيق هذا المشهد بالتصوير دون التدخل.

وتداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو شاباً ورجلاً وامرأة يقفون بجوار سيارة بأحد الشوارع، فيما أمسك الشاب بعصا ضرب بها الرجل، وبعدما تمكنا من نزع العصا من يده، قام بضرب المرأة على وجهها، دون أن تتضح ملابسات الفيديو.