قصة جندي أصيب 3 مرات وعاد للقتال حتى استشهد

أصيب ثلاث مرات لكنه أبى إلا أن يعود بالنصر، كان يحرس زملاءه يراقب هنا وهناك، لكن #قذيفة_حوثية سقطت بجواره لتصيبه بشظايا متفرقة حاول معها أن يصبر، لكن جروحه تغلبت عليه فسقط شهيداً.

#الرقيب_علي_محمد_حسين_ضامري الذي #استشهد ، الخميس الماضي، مدافعاً عن #السعودية في الحد الجنوبي؛ إثر اشتباكات مع ميليشيات الحوثيين.

حول قصة ولده، تحدث "علي ضامري"، والد الشهيد لـ"العربية نت"، قائلا: "أتمنى أن أمسك سلاح ابني وأكمل في الدفاع عن وطني، قابلته صباح استشهاده وكان كعادته شجاعاً متحمساً لمقاتلة العدو، حيث تعرض ابني لثلاث إصابات سابقة في الحد لكنه كان يصر على العودة بعد الانتهاء من فترة علاجه إلى الميدان حتى مات بطلاً شهيداً في ميدان الشرف والعزة والكرامة".

وأضاف أن الشهيد محمد أكبر أبنائه، كان باراً به، حريصاً عليه يسكن معه بقرية رمادة خلب التابعة لمحافظة #المسارحة جنوب منطقة #جازان ، وهو متزوج وله 3 أطفال؛ بنت وولدان، أصغرهم عمره 3 سنوات.

وتابع ضامري: "أنا فخور بابني"، حيث قال زملاؤه إنه نطق الشهادة قبل وفاته مدافعا عن دينه ووطنه.

يذكر أنه تمت الصلاة على الرقيب محمد ضامري عصر أمس الجمعة بمقبرة قرية رمادة خلب التابعة لمحافظة المسارحة.