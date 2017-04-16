لماذا طال زمن الحرب في اليمن؟

أكد اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم #قوات_التحالف_لدعم_الشرعية_في_اليمن في برنامج #مع_تركي_الدخيل أن "الحديث عن نصر عسكري هو عدم فهم لواقع العملية في اليمن، حيث إن هنالك قوات تحالف تساعد الحكومة الشرعية، ولذا فإن البحث عن نصر هو (أمر) غير موجود"، مضيفا "نحن نبحث عن تحقيق ثلاثة أهداف: أولا، الحفاظ على الدولة اليمنية. ثانيا، تقليل الأخطار على المواطنين اليمنيين. ثالثا، حماية #الحدود_السعودية، وهي أهداف تحقق جزء كبير منها".

وشدد عسيري على أن #الحكومة_الشرعية موجودة حاليا في #عدن، والحياة في وضعها الطبيعي، وهذه الحالة انتقلت إلى كثير من المحافظات، والحكومة الشرعية تسيطر على نحو 85% من الأراضي اليمنية.